В Пуровском районе охотники собаками 24 ноября ищут бурого медведя, который может представлять опасность для людей.

23 ноября в ходе рейда службы по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов ЯНАО в районе родника между микрорайонами Пурпе и Пуровск, на берегу рек Пяку-Пур, обнаружены следы медведя, сообщила ранее ЕДДС Пуровского района.

Специалисты тщательно обследуют территорию, чтобы понять, опасен ли данный медведь для людей. Местных жителей просят проявлять бдительность и не ходить в лес до тех пор, пока охотники охотоведы не завершат работу.

Пуровский, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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