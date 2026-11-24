Житель Лабытнанги получил 5 месяцев строгого режима за кражи, которые он совершил летом.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, 55-летний мужчина в июне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из корыстных побуждений совершил кражу мобильного телефона у своего знакомого. В июле он же совершил кражу пакета с продуктами питания и медицинским препаратом из магазина. Общий ущерб потерпевшим был оценен в сумму более 9 тысяч рублей.

Злоумышленник ранее судим за кражу, совершенную в 2021 году, однако на путь исправления не встал, отмечает прокуратура ЯНАО.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя и, несмотря на признание вины и возмещение ущерба, назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 5 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Лабытнанги, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube