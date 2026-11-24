Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института разработали метод, позволяющий определять местоположение и размеры стамух по последовательности оптических спутниковых снимков. Исследование направлено на повышение безопасности судоходства по Северному морскому пути.

Стамухи – это крупные торосистые ледяные образования, севшие на мель. Один из ключевых признаков стамухи – она остается на месте, пока окружающий лед дрейфует.

С помощью метода ученые определили местоположение и размеры почти 3 000 стамух по снимкам за 2020-2024 годы. Исследование охватило Печорское, Карское, Восточно-Сибирское и Чукотское моря, а также море Лаптевых. Сравнение с архивами ледовой авиаразведки за 1959-1995 годы показало, что в большинстве изученных морей доля стамух на меньших глубинах выросла, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Ученые предполагают, что на распределение стамух по глубинам могли повлиять изменения ледового режима и накопление донных отложений. Там, где осадки накапливаются, могут формироваться отмели и банки, на которых ледяные нагромождения чаще садятся на дно.

Данные о расположении и размерах стамух помогают оценивать ледовые условия на мелководных участках Северного морского пути, востребованность которого год от года возрастает.

Ранее «Новый День» писал, что Северный морской путь станет круглогодичным.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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