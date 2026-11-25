Ямальца, на которого напал медведь, выписали домой на долечивание

Ямальца, который пострадал от нападения медведя, выписали домой на долечивание.

Напомним, пенсионер из Касноселькупского района 3 ноября был на рыбалке в районе поселка Ратта, когда на него напал хищник. Он очень сильно травмировал ямальчанина, пострадали лицо и голова. Мужчину санитарной авиацией направили на лечение в Новый Уренгой, состояние врачи оценивали как очень тяжелое.

К концу ноября мужчину выписали из больницы, рассказали «Север-Прессу» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

«Выписали на долечивание по месту жительства», – сообщили в ведомстве.

Отметим, что в тот же день, 3 ноября 2026 года другой медведь напал на жителя поселка Уренгой. Мужчина погиб на месте.

Обоих медведей вычислили и ликвидировали.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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