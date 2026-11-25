Житель Тазовского района в ходе пьяной ссоры забил человека колесом от велосипеда.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 17 августа 2026 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с знакомым, использовал колесо от велосипеда в качестве оружия. Им он бил потерпевшего по голове, туловищу и конечностям, причинив тяжкий вред здоровью. От полученных травм потерпевший скончался спустя несколько дней в Новоуренгойской городской больнице.

Расследование дела завершенного, материалы переданы в суд. Санация по части 4 статьи 111 УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы.



Тазовский, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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