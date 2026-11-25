«Совкомфлот» совместно с «Атомфлотом» и арктическими проектами недропользователей при координации с Минтрансом планирует расширить навигационное окно в восточном секторе Северного морского пути (СМП) за счёт новых экспериментальных рейсов в феврале, марте и апреле 2027 года (обычно навигация в этом секторе стартует в июне), рассказал «Коммерсанту» глава компании Игорь Тонковидов.

«Готовим новые экспериментальные рейсы в самые сложные для коммерческой навигации месяцы – февраль, март и апрель. Ожидаем, что рейсы пройдут успешно. Это фактически сделает навигацию в восточном секторе Арктики круглогодичной», – отметил он.

В «Росатоме» отметили, что подготовка к регулярным рейсам находится на завершающей стадии: количество и расстановка ледоколов будут зависеть от ледовой обстановки, состава каравана и погоды. Потребность в судах ледового класса грузоотправители оценивают самостоятельно.

Расширение навигационного окна может облегчить перенаправление грузов «Ямал СПГ» в Азию после закрытия европейского рынка с 1 января 2027 года. Однако удлинение маршрутов обострит нехватку газовозов, из-за которой, по оценке Argus, выпуск проекта рискует существенно сократиться. Снизить нагрузку на ледовый флот позволит наращивание перевалки у острова Кильдин, откуда СПГ смогут забирать другие газовозы, освобождая Arc7 для новых рейсов из Сабетты, сообщают «Вести-Ямал».

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube