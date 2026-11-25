На Ямале за десять месяцев добыли свыше 8 тысяч тонн рыбы

На Ямале за 10 месяцев 2026 года добыто 8 287,1 тонны водных биоресурсов – на 20,2 тонны больше, чем за тот же период прошлого года (8 266,9 тонны). Как сообщает департамент АПК региона, летне-осенняя путина завершена.

Наибольший объем добычи среди предприятий у Приуральского района – 2 324,0 тонны, что на 486,7 тонны (26,5%) больше, чем год назад. На него приходится 28% всего ямальского вылова. Пуровский район увеличил добычу на 17,2%, до 943,6 тонны, Надымский – на 3,1%, до 381,5 тонны. В целом по западной зоне округа вылов вырос на 2,1% и составил 4 792,7 тонны.

Основу улова по-прежнему составляет щука – ее добыто 2 883,4 тонны, на 36,4% больше, чем годом ранее. Вылов язя вырос на 8,9%, до 1 734,5 тонны, сига – на 1,5%, до 646,4 тонны. Добыча леща увеличилась более чем втрое – с 31,3 до 98,7 тонны.

Плановый ориентир 2026 года – добыть не менее 10 тысяч тонн водных биоресурсов.

Отметим, что рыбохозяйственный комплекс Ямала объединяет 86 добывающих и 15 перерабатывающих предприятий, обеспечивая работой порядка двух тысяч человек – преимущественно представителей коренных малочисленных народов Севера. Более половины добытого сырья перерабатывается внутри региона.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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