Как и чем Ямал помогает участникам СВО на передовой и в тылу

Более 100 воинских подразделений получили помощь от Ямала с начала специальной военной операции на Украине.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации ЯНАО, округ на постоянной основе оказывает поддержку военнослужащим, передавая необходимую для успешного выполнения задач технику и материальные средства. Ее перечень формируется согласно заявкам командиров частей. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе Прямой линии в прошлом году подчеркнул, что обеспечение ямальских военнослужащих – это безусловный приоритет.

С 2022 года воинским подразделениям переданы 51 грузовой и 95 легковых автомобилей, 402 единицы самоходных машин, в том числе четыре экскаватора, 305 квадроциклов, а также 110 прицепов и 269 кроссовых мотоциклов.

Большая потребность у военнослужащих в беспилотниках. По заявкам воинских частей было направлено 5 529 дронов различных модификаций.

Среди переданного имущества – 259 комплексов радиоэлектронной борьбы, 175 детекторов дронов, большой объем различных средств связи, комплектов спутникового интернета, генераторов, металлодетекторов и многоцелевых гусеничных платформ.

Кроме того, ямальские военнослужащие регулярно обеспечиваются вещевым имуществом: обувью, обмундированием, маскировочными средствами и спальными мешками.

Для защиты жизни и здоровья поставлено 2 602 бронежилета, 1 619 бронешлемов, 533 единицы различных приборов ночного видения и тепловизоров (очки, монокуляры, прицелы), плащи антитепловизионные, комбинезоны противоосколочные, а также различные дополнительные элементы защиты.

«Ямал поддерживает связь с военнослужащими, принимая заявки напрямую, на встречах губернатора с военными и через представителя департамента с постоянным присутствием на новых территориях. С начала года уже проведено шесть крупных поставок техники и оборудования, и сейчас мы готовим новую. Бойцам передали 315 квадрокоптеров, 114 единиц мототехники, 13 легковых автомобилей и одну единицу спецтехники. Также отправлены усилители сигнала, детекторы дронов, генераторы, эвакуационные тележки и другое специальное оборудование и вещевое имущество. Все это необходимо для выполнения боевых задач», – отметил директор департамента региональной безопасности ЯНАО Илья Лян.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов также регулярно общается с военными во время поездок в новые регионы, лично встречается с бойцами, которые прибывают на Ямал в отпуск. В августе в рамках «Честного маршрута» глава региона провел серию встреч с участниками специальной военной операции, их семьями и волонтерами, которые прошли в Ноябрьске, Муравленко, Губкинском, Тарко-Сале, Новом Уренгое и Надыме.

Сегодня в округе действует более 80 мер поддержки для участников СВО и их семей. Этот перечень регулярно дополняется.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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