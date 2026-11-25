На Ямале стартовал прием заявок в Летние творческие школы-2027.

В заявочной кампании могут принять участие обучающиеся детских школ искусств и воспитанники творческих формирований государственных и муниципальных учреждений культуры Ямала от 10 до 18 лет, пояснили в пресс-службе администрации округа.

Юных музыкантов, певцов, художников, скульпторов, театралов и танцоров приглашают продемонстрировать свой талант и усовершенствовать мастерство под руководством ведущих деятелей искусств и признанных педагогов страны. В рамках интенсивных смен ребята будут заниматься в знаковых культурных и исторических центрах России, совмещая учебу с насыщенной экскурсионной и просветительской программой. Подать заявку на участие можно на информационном портале КультураЯмала.рф до 1 марта 2027 года.

За время реализации проекта – с 2021 года – свои творческие навыки в Суздале, Плесе, Тарусе, Москве и Санкт‑Петербурге усовершенствовали более 250 ямальских детей. В 2023-м к ним присоединились юные таланты из Волновахи – всего 52 человека.

Традиционную географию смен в следующем году дополнит новая площадка – летняя творческая школа в Новом Уренгое на базе Детской школы искусств имени С. В. Рахманинова. Старт заявочной кампании для этой площадки будет объявлен дополнительно.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube