Охотоведы вычислили и выловили бурого медведя, который накануне приходил в Тарко-Сале. Как сообщает администрация Пуровского района, хищник был обнаружен в районе реки ПякуПур. Жителей просят сохранять спокойствие.

Напомним, что накануне появилась информация о том, что в районе мусорного полигона видели бурого медведя. Он приходил вечером 24 ноября. «5 ноября днем на поиски животного отправили специалисты службы по охране, контролю и регулированию использования биорерусов ЯНАО в сопровождении бойцов Росгвардии. Угроза нападения этого медведя на людей снята.

Напомним, что на Ямале этой осенью два человека стали жертвами нападения медведей. Мужчина в Пуровском районе в поселке Уренгой после встречи с хищником погиб на месте. Рыбак из Красноселькупского района очень сильно пострадал, но живым был доставлен для лечения в Новый Уренгой. Накануне его выписали домой

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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