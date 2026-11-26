На Ямале 26 ноября законодательное собрание утвердило бюджет региона на 2027-2029 годы.

Размер основного финансового документа в 2027 году составит почти 360 миллиардов рублей. Крупнейшими налогоплательщиками останутся предприятия топливно-энергетического комплекса, на долю поступлений от которых приходится более 70 процентов доходов региона.

Бюджет сформирован на основе 20 государственных программ с учетом приоритетности реализации национальных проектов. Социально значимые расходы составят около 80 процентов и будут направлены, прежде всего, на развитие социальной сферы и повышение уровня жизни ямальцев. Бюджет предусматривает выполнение всех обязательств перед населением с учетом индексации в следующем году мер соцподдержки на 6,8 процента.

«Экономика сегодня работает в жестких условиях, и в такой ситуации особенно важно, чтобы каждый бюджетный рубль работал на людей. На Ямале мы исходим из простого правила: в первую очередь финансируется то, от чего зависит повседневная жизнь, – жилье, дороги, здравоохранение, безопасность и лучшая территория детства. Поэтому все программы по повышению качества жизни ямальцев выполняются, а те, кому нужна социальная защита, получают заботу и поддержку в полном объеме. Меры поддержки в следующем году будут проиндексированы. При этом округ не стоит на месте, он развивается. Строится более сотни социальных объектов, многие из них завершим до конца 2027 года – больницы, садики, школы, тысячи ямальских семей переедут в новые квартиры. Темпы строительства сохраняем, все начатые проекты будут реализованы», – отметил на заседании парламента губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«Бюджет Ямала на 2027-2029 годы – стабильный, сбалансированный и устойчивый. Несмотря на вызовы нового времени, будут выполнены все социальные обязательства, продолжится реализация всех инвестиционных проектов. В планируемом периоде только 2027 год сформирован с дефицитом, который будет профинансирован за счет свободных остатков и привлечения заемных средств. На 2028 и 2029 годы бюджет сформирован с профицитом. Ямал продолжит реализацию ответственной и взвешенной долговой политики – государственный долг автономного округа будет находиться на экономически безопасном уровне. Бюджеты всех муниципальных образований на среднесрочный период сформированы без дефицита», – прокомментировала заместитель губернатора ЯНАО, директор окружного департамента финансов Альбина Свинцова.

В 2027 году сохранятся темпы финансирования строительства всех социальных объектов. Сейчас в регионе их более 100, работы на 45 из них завершатся до конца следующего года. В их числе 38 объектов капстроительства и семь модульных зданий. Среди крупных ожидаемых ямальцами объектов – три школы в Ноябрьске, детские сады в городах Салехард, Губкинский и селе Самбург, больницы в Муравленко, Губкинском и микрорайоне Коротчаево города Новый Уренгой, спорткомплекс региональной сети «Северный характер» в Надыме.

Кроме того, до 2030 года округ планирует ликвидировать 756 тысяч квадратных метров аварийного жилья. За пять лет в новые дома переедут 16 800 семей.

Продолжится выполнение еще одной задачи главы региона по строительству одного миллиона квадратных метров нового жилья. На сегодняшний день в стадии строительства находятся 226 многоквартирных домов на 12 363 квартиры.

Доля расходов в общем бюджете на сферу здравоохранения составит 18 процентов, образования – 14 процентов, социальной политики – 13 процентов.

Как сообщил «Новому Дню» политолог Анатолий Гагарин, Ямал параметрами бюджета за ближайшие три года в очередной раз продемонстрировал свою жесткую социальную ориентированность. «Главное богатство округа – это его жители, и власти делают все, чтоб жить на Ямале было безопасно, комфортно, чтоб у людей имели перспективы для хорошего будущего. Поэтому не даром сейчас каждый четвертый житель Ямала – это ребенок, а каждая четвертая семья – многодетная», – отметил эксперт.

По словам г-на Гагарина, Ямал даже в нынешних непростых экономических условиях развивает культурные проекты, креативные индустрии, новые технологии, развивает туризм, делая Ямал не просто место для жизни и тяжелого труда в сложных климатических условиях, но местом притяжения, в том числе для молодежи. «Молодой и энергичный губернатор Дмитрий Артюхов – во много личный пример и двигатель позитивных перемен, происходящих в округе, и много смело говорить, что у Ямала все только впереди, а бюджет округа будет использоваться максимально грамотно и эффективно, чтобы в первую очередь приносить пользу людям», – отметил политолог Анатолий Гагарин.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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