Законодательное собрание Ямала увеличило стоимость трудового патента для мигрантов. С 2027 года иностранные наемные рабочие будут платить за разрешение 20 095 рублей в месяц, то есть почти на 1 600 рублей больше, чем в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба заксо ЯНАО. Таким образом, налоговая нагрузка сравняется для россиян и мигрантов: цену патента рассчитали так, чтобы она была равна налогам, которые платит обычный российский рабочий.

Кроме того, с 1 января вступит в силу федеральное изменение: если с мигрантом, работающим по патенту, проживают несовершеннолетние дети, он должен будет доплачивать 50 процентов от стоимости патента за каждого ребенка. Собранные средства пойдут в бюджет округа, он пополнится, по предварительным расчетам, на 72 млн рублей.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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