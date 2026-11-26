За 10 лет количество пар кречетов, которые живут на железнодорожных мостах Ямала, стало больше в два раза.

Такие выводы опубликовали ямальские орнитологи в научном журнале Arctic Science. В 2016 году на мостах железной дороги Обская – Карская гнездились пять пар кречетов, в 2025-м – уже 12.

Многолетние данные проанализировали при поддержке Российского научного фонда в рамках проекта «Локальные адаптации кречетов к условиям существования в Арктике». По мнению специалистов, Ямал остается единственным известным регионом Арктики, где кречеты регулярно выводят птенцов на мостах, по которым круглый год идут поезда, сооющает пресс-служба администрации ЯНАО.

Начало исследованию положила случайная находка. В мае 2014 года Сергей Чижик обнаружил на одном из мостов пару кречетов с кладкой. Следующей весной птицы загнездились там снова.

Кречет – самый крупный представитель рода соколов. Он занесен в Красную книгу России и в гнездовой период считается особенно чувствительным к беспокойству. Уже одна пара, выбравшая место, где грохочут составы и работают железнодорожники, заслуживала внимания.

Ученые предложили обследовать все 43 моста между станциями Паюта и Карская. Чтобы осмотреть каждый из них, экспедиции предстояло проехать в специальном вагоне 376 километров через тундру. Даже один такой рейс требует немалых затрат. В 2016 году при поддержке правительства Ямала и «Газпромтранса» ученые начали ежегодные весенние обследования. В мае, когда тундра еще под снегом, орнитологи отмечали, на каких мостах кречеты насиживают яйца. Позднее округ и железнодорожники поддержали предложение ученых сделать второй выезд, и в июле 2018 года орнитологи впервые вернулись к гнездам, чтобы увидеть, как подросли птенцы.

За 2016-2025 годы исследователи подтвердили 74 случая гнездования кречетов на 28 разных мостах. О том, какое место заняли мосты среди мест размножения кречета на Ямале, говорят результаты учетов 2025 года. В трех обследованных районах, включая бассейн Щучьей и предгорья Полярного Урала, орнитологи зарегистрировали 30 пар, приступивших к размножению. На железнодорожных мостах загнездились 12 из этих 30.

«Когда мы начинали исследования, то не могли и мечтать, что на ямальской железной дороге загнездится столько кречетов. До сих пор меня поражает эта картина. Посреди ровной тундры возвышается огромный стальной мост, по нему идут поезда, а кречеты там растят птенцов. В работе помогает компания «Газпромтранс», которая обслуживает железную дорогу: ученым выделили отдельный вагон, чтобы весной останавливаться у каждого моста, а летом возвращаться и смотреть, что стало с птенцами. И так из года в год. Очень хочу, чтобы эти поездки продолжались. Уверен, ямальские кречеты нас еще не раз удивят», – говорит Александр Соколов, инициатор исследования, заведующий лабораторией динамики арктических экосистем Института экологии растений и животных УрО РАН.

Негативным последствиям промышленного освоения Арктики посвящено немало исследований. Тем ценнее ямальские наблюдения, позволившие в течение 10 лет проследить положительные изменения для охраняемого вида.

В равнинной тундре полуострова на сотни километров почти нет скал и высоких деревьев, пригодных для гнездования. На мостах первыми устроили гнезда во́роны. Кречеты заняли их постройки и теперь выводят потомство далеко к северу от известных на Ямале природных гнездовий.

Как и многие другие хищники на вершине пищевой цепи, кречет может служить одним из индикаторов состояния тундровой экосистемы. Белая куропатка питается преимущественно тундровой растительностью, и сама служит основной добычей кречета. Мосты дали соколам место для гнездования, а возможность из года в год выкармливать птенцов зависит от обилия добычи в окрестной тундре. Поэтому многолетнее гнездование кречетов и рост числа пар на мостах можно считать благоприятным признаком при оценке современного состояния тундры в этой части Ямала.

Совместные наблюдения продолжаются. В июле 2026 года на мостах железной дороги Обская – Карская орнитологи учли 26 птенцов и слетков кречета. Сейчас ученые готовят еще несколько статей о том, что за годы экспедиций им удалось узнать о жизни ямальских кречетов.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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