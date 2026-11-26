Депутаты заксо ЯНАО утвердили новые правила отлова и содержания уличных собак. При разработке учтены мнения ямальцев, ветеринаров и общественников – по их предложениям в законе закреплена отдельная статья.

Как сообщает пресс-служба заксо ЯНАО, новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года. Базовое правило ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск на место отлова) – сохраняется. То есть собак продолжат отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и бирковать. Если животное не агрессивно, его вернут на улицу.

Если стая нападает на людей, вводится карантин по угрозе распространения опасных заболеваний, происходят многократные массовые скопления животных – могут объявить экстраординарную ситуацию (максимум на 2 месяца). В это время с улиц заберут всех собак, даже с бирками. Домашних – вернут хозяевам (и выпишут штраф за самовыгул).

Агрессию собак будет оценивать специальная комиссия (с участием ветеринаров и общественников). Гуманная эвтаназия разрешена только в крайних случаях: если животное неизлечимо больно/травмировано, при немотивированной агрессии. Усыпление возможно не ранее, чем через 15 дней после отлова (дается время на поиск хозяина).

Кормить собак и строить будки там, где это запрещено муниципалитетом, запрещается. Штраф от 1 000 до 2 500 рублей.

Также парламентарии подготовили обращение в Минюст РФ с предложением разрешить муниципалитетам оформлять административные протоколы за нарушение правил обращения с животными, в том числе за жестокое (сейчас это делают окружные ветеринары, и в отдаленных посёлках их бывает сложно дождаться).

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube