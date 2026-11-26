31-летний житель Ноябрьска стал фигурантом уголовного дела о финансировании терроризма.
По данным следствия, обвиняемый, разделяя идеологию запрещенной в Российской Федерации террористической организации, перевел денежные средства участнику террористического сообщества. При этом ямалец понимал, что совершает преступлене.
Как сообщает пресс-служба СКР ЯНАО, фигурант был задержан следователями СК во взаимодействии с сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу.
По ходатайству следователя решением суда он был заключен под стражу. По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и закрепление доказательственной базы.
Отметим, что за финансирование терроризма УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Ноябрьск, Елен Васильева
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