31-летний житель Ноябрьска стал фигурантом уголовного дела о финансировании терроризма.

По данным следствия, обвиняемый, разделяя идеологию запрещенной в Российской Федерации террористической организации, перевел денежные средства участнику террористического сообщества. При этом ямалец понимал, что совершает преступлене.

Как сообщает пресс-служба СКР ЯНАО, фигурант был задержан следователями СК во взаимодействии с сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По ходатайству следователя решением суда он был заключен под стражу. По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и закрепление доказательственной базы.

Отметим, что за финансирование терроризма УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ноябрьск, Елен Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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