В Надыме ребенок получил компенсацию за ногу, которую он сломал на аттракционе.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, инцидент произошел в марте текущего года в центре активного отдыха. Мальчик, находясь на аттракционе «Надувная горка «Сафари Джунгли», получил травму в виде закрытого перелома средней трети большеберцовой кости правой голени.
Во время игры ребенка присутствовал только один инструктор, который надлежащим образом не обеспечил безопасность и должный контроль за посетителями данного аттракциона.
Мать пострадавшего ребенка пришла с жалобой в прокуратуру, прокуратура пошла в суд. Судья вынес решение о компенсации в размере 200 тысяч рублей.
Надым, Елена Васильева
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