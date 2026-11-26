Мальчик сломал ногу на надувной горке и получил за это 200 тысяч

В Надыме ребенок получил компенсацию за ногу, которую он сломал на аттракционе.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, инцидент произошел в марте текущего года в центре активного отдыха. Мальчик, находясь на аттракционе «Надувная горка «Сафари Джунгли», получил травму в виде закрытого перелома средней трети большеберцовой кости правой голени.



Во время игры ребенка присутствовал только один инструктор, который надлежащим образом не обеспечил безопасность и должный контроль за посетителями данного аттракциона.



Мать пострадавшего ребенка пришла с жалобой в прокуратуру, прокуратура пошла в суд. Судья вынес решение о компенсации в размере 200 тысяч рублей.

Надым, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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