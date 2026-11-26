В Салехарде прекращена деятельность нелегального такси.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, ООО «Победа» из Перми работала в Салехарде в качестве службы заказа легкового такси (диспетчерской службы) через сайт и мобильные приложения «АвтоЛига» (для пассажиров) и «АвтоЛига Драйв» (для водителей). «Победа» принимала заявки на перевозки, формировала базу данных и предоставляла перевозчикам доступ к ней. Однако организация не не контролировала наличие у водителей разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. В региональный реестр служб заказа легкового такси компания не была внесена, соответствующее право ей не предоставлялось.

Прокуратура обратилась с иском в суд Мотовилихинского района Перми в интересах неопределенного круга лиц. Суть иска – признать деятельность ООО «Победа» незаконной и запретить ее.

Суд согласился с доводами прокуратуры, деятельность ООО «Победа» (такси «АвтоЛига») была признана незаконной. Обществу запрещено в отсутствие права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси оказывать такие информационные услуги, передавать информацию о заказах перевозчикам без разрешений, а также предоставлять им доступ к информационной системе.

Кроме того, на предприятие возложена обязанность в течение одного месяца, после вступления решения в законную силу, довести до сведения потребителей через СМИ информацию о принятом судебном решении.

Исполнение судебного акта контролируется прокуратурой.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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