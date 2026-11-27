В Салехарде женщина и трое детей погибли на пожаре

На Ямале расследуют уголовное дело о гибели четырех человек на пожаре.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, ночью 27 ноября 2026 года после тушения пожара в частном жилом доме в ДНТ «Север» в городе Салехарде обнаружены тела женщины и ее троих детей. Мужчине удалось спастись, ему оказывается медицинская помощь.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия.

Причины пожара будут установлены по результатам пожарной-технической судебной экспертизы. С целью установления причины смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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