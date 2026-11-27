В Салехарде утром 27 ноября произошло отключение электроснабжения. Как сообщает пресс-служба «Россети Тюмень», причиной глобального блэкаута стало сильное обледенение линий электропередач за пределами города. По информации энергетиков, из-за резкого похолодания и высокой влажности на проводах образовалась ледяная «шуба». Утром наледь сбросило с проводов, в результате они столкнулись между собой, что привело к перебоям в электроснабжении.

Сейчас специалисты продолжают устранять последствия аварии. В работах задействованы более 50 энергетиков и 13 единиц спецтехники.

Сообщить об отключении электричества или повреждении энергообъектов можно по телефонам: 8-800-220-0-220 и 220. Оперативная информация о возобновлении электроснабжения – в канале администрации Салехарда.

В мэрии столицы ЯНАО попросили родителей школьников и дошкольников, по возможности, оставить детей сегодня дома. Если же дети уже в школах и садиках, то родителей просят забрать их при первой возможности.

В связи с аварией в Салехарде не работает кол-центр поликилиники. Вызвать врачей можно следующим образом:

1) для всех +79088563880;

2) для взрослых +79924021487;

3) для детей +79088564291, +79088564257.

Для сведения: кабинеты неотложной помощи в детской и взрослой поликлиниках работают. Вызов скорой помощи осуществляется по стандартным номерам.

Для восстановления электроснабжения потребителей разворачивается работа местой электрогенерации. Свет будет даватья поэтапно, по районам.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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