В Салехарде четыре улицы подключили к электроснабжению

В Салехарде продолжаются восстановительные работы после аварийного отключения электроснабжения.

Как сообщает администрация города, свет появился в домах на улицах: Мира, Ямальская, Губкина и Арктическая.

Специалисты продолжают устранять последствия отключения – напомним, на сетях «Россети Тюмень» из-за наливания льда схлестнулись провода высоковольтной линии. На месте аварии работают специалисты.

Силами администрации Салехарда дома и социальные объекты, а также коммунальная инфраструктура запитывается по резервным схемам, с применением генераторов.

Все котельные, водозабор и очистные сооружения перевели на автономное питание.

Школы и детские сады сегодня работать не будут. Родителей просят разобрать детей по домам.

Временно не работает и аэропорт Салехарда – там тоже света нет.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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