В Салехарде продолжаются восстановительные работы после аварийного отключения электроснабжения.
Как сообщает администрация города, свет появился в домах на улицах: Мира, Ямальская, Губкина и Арктическая.
Специалисты продолжают устранять последствия отключения – напомним, на сетях «Россети Тюмень» из-за наливания льда схлестнулись провода высоковольтной линии. На месте аварии работают специалисты.
Силами администрации Салехарда дома и социальные объекты, а также коммунальная инфраструктура запитывается по резервным схемам, с применением генераторов.
Все котельные, водозабор и очистные сооружения перевели на автономное питание.
Школы и детские сады сегодня работать не будут. Родителей просят разобрать детей по домам.
Временно не работает и аэропорт Салехарда – там тоже света нет.
Салехард, Елена Васильева
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