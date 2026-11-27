Президент России утвердил Стратегию развития Арктической зоны. Как сообщает РИА «Новости», в приоритетах обозначены такие пункты, как строительство заводов, добыча углеводородов, развитие перевозок, связи, новые рабочие места и т.д.

Арктическая зона должна стать высокотехнологичным промышленным регионом, основой экономики которого будет являться рациональное освоение ресурсного потенциала суши и шельфа.

К 2030 году число рабочих мест в регионе должно вырасти до 110 тысяч, а к 2035-му добавится еще около 200 тысяч. Зарплаты тоже планируют поднимать – с 139,4 тысячи рублей сейчас до 373 тысяч к 2035 году, следует из документа. А значит, у молодых специалистов и у тех, кто живет на Севере годами, появится больше возможностей.

Также в Якутии строят малую АЭС «Елена АМ», чтобы в самых отдаленных поселках было тепло. А к 2036 году Арктику покроют современными услугами связи. Коренным народам обещают мобильные источники энергии, в том числе на «зеленых» технологиях.

Экономика региона будет строиться вокруг крупных кластеров: СПГ, газохимия, металлургия и редкоземельные металлы. Грузопоток на Северном морском пути должен достичь 110-150 миллионов тонн к 2035 году. Правительству за полгода предстоит подготовить детальный проект развития Арктики и Трансарктического коридора.

НАТО рассматривает Арктическую зону как потенциальный театр военных действий: альянс отрабатывает возможность применения вооружений, в том числе ядерных, в северных условиях. Это также отмечено в актуализированной Стратегии развития Арктической зоны.

Россия развивает группировку войск в Арктике для обеспечения национальной безопасности. Стратегия предусматривает предотвращение возникновения вооружённых конфликтов на

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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