Идет непогода: ямальцев призывают без необходимости не выезжать на трассы

На Ямал идет непогода. В ближайшие часы прогнозируются сильный снег, метели порывы ветра до 23 метров в секунду.

Дептранс ЯНАО обратился к местным жителям с призывом по возможности отложить поездки по загородным дорогам.



«Если поездку отложить не удалось, то будьте внимательны и осторожны! Не совершайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по номерам экстренных служб: 112, 101, 102,103», – пояснили в Дептрансе.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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