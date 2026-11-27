МЧС РР по ЯНАО посчитало, сколько пользователей осталось без света после аварийного отключения электроснабжения Салехарда.

Напомним, что свет исчез в городе утром 27 ноября. Произошло это при прохождении комплекса неблагоприятных метеоявлений – речь идет о сильном ветре и метели.

В результате было зафиксировано аварийное отключение ВЛ 220 кВ «Надым – Салехард №2». Без электроснабжения остались потребители Салехардского энергорайона, включая ПС 220 кВ Салехард, ПС 110 кВ Северное Сияние, ПС 110 кВ Полярник. Также произошло отключение ВЛ 110 кВ «Салехард – Полярник II цепь» и единственного работавшего гидрогенератора ГТЭС Обдорск (ГТГ №1, 12 МВт). Без электроснабжения остались потребители в городе Салехард – 49 726 человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Всего под отключение электроснабжения попали: 35 социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения. В результате аварии без напряжения остались бытовые потребители, объекты ЖКХ и социальной сферы.

Для восстановления электроснабжения задействованы 5 бригад.

АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети и аварийно-восстановительная бригада ГТЭС Обдорск, 15 человек и 6 единиц техники. Проводится обследование воздушных линий электропередач на наличие порывов и повреждений.

На время аварийного отключения в городе развертывается внутренняя сеть электроснабжения. На Четырех улицах свет уже появился. Школы и детские сады сегодня не работают. Приостановил работу и местный аэропорт. Он тоже обесточен.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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