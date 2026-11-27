На трассе Надым – Салехард с 993-го по 1291-й км ограничено движение. Как сообщает пресс-служба администрации Приуральского района, причиной стала плохая погода – Ямала накрыла сильная метель, порывы ветра достигают 23 метров в секунду.

«Просим учитывать информацию и не выезжать на дорогу до улучшения погодных условий! При любой чрезвычайной ситуации звоните 112», – обратились к автомобилистам в администрации Приуральского района.

Ранее Дептранс обратился к ямальцам с призывом без нужды не выезжать на трассы, дождавшись, пока погода станет лучше. Штормовое предупреждение о плохой погоде будет действовать на Ямале весь день.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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