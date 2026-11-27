Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин озвучил результаты реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего в регионах расселено около 3,16 млн кв. м непригодного жилья. Новые квартиры по программе переселения получили около 180 тысяч человек.

Ямал с показателем 313,6 тыс. кв. м, которые расселили с начала прошлого года оказалась среди регионов на первом. Месте. Далее следуют Московская область (307,5 тыс. кв. м), ХМАО (237,6 тыс. кв. м), Пермский край (175 тыс. кв. м) и Сахалинская область (123,7 тыс. кв. м).

Сейчас выполняется задача, поставленная губернатором Дмитрием Артюховым, – построить 1 млн квадратов к столетию Ямала, напоминает пресс-служба губернатора ЯНАО. В 2025 году в округе решили задачу, поставленную ранее, – расселили 1 млн аварийных квадратов.

Всего до 2030 года планируется ликвидировать 756 тыс. кв. м. Из аварийного жилфонда будет расселено 16 800 ямальских семей. Данная информация содержится в бюджете округа на 2027-2030 годы. Он был принят накануне заксо ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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