Дмитрий Артюхов принял участие в заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.

Ключевой темой обсуждения стало законодательное совершенствование преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики. Заседание провел первый зампредседателя СФ Владимир Якушев. В обсуждении принял участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Участники обсудили вопросы совершенствования системы государственной поддержки инвестиционной деятельности в российских арктических и дальневосточных регионах.

Владимир Якушев напомнил, что в настоящее время на этих территориях действует несколько механизмов, обеспечивающих приток капиталовложений. Они урегулированы различными федеральными законами, предусматривают различные критерии и условия участия, а также предлагают различный объем преференций.

В апреле этого года на площадке Совета обсуждалась концепция единого преференциального режима: были даны рекомендации в части смягчения требований к инвесторам и инвестиционным проектам в рамках единой территории опережающего развития (ЕТОР), доработки системы налоговых преференций, доступных резидентам ЕТОР, установления дополнительных мер поддержки в неналоговой сфере, корректировки механизма обеспечения резидентов ЕТОР земельными участками.

«Большинство рекомендаций учтены при подготовке пакета законопроектов об установлении ЕТОР. В частности, устранены препятствия для получения статуса резидента такой территории индивидуальными предпринимателями, существенно скорректированы подходы к установлению и реализации мер государственной поддержки инвестиционной деятельности», – сообщил Владимир Якушев.

Новая модель регулирования единого преференциального режима с 1 января 2027 года заменит три, применяемых на территории 19 субъектов. Для действующих участников преференциальных режимов все текущие льготы и условия сохранятся на весь срок реализации запущенных инвестиционных проектов и после вступления в силу новых законов. Владимир Якушев подчеркнул, что в рамках подготовки к Совету были собраны замечания и предложения регионов к новому законопроекту.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов представил позицию округа. Он отметил, что Единая территория опережающего развития – правильная идея. При этом важно, чтобы в новой модели не потерялось то, что уже работает.

«Мы поддерживаем идею единой территории опережающего развития. Но важно, чтобы при ее создании не потерялось то, что уже хорошо работает в Арктике. У Арктики и Дальнего Востока разная логика: другие расстояния, другие условия жизни и ведения бизнеса. Поэтому эти особенности нужно учитывать в законах. Ямал направил свои предложения по основным темам: критерии для инвесторов, порядок и сроки получения земли, меры поддержки, сопровождение проектов и роль регионов в этой работе. Главное, чтобы новый механизм работал не только для крупных проектов, но и для малого и среднего бизнеса. Именно эти предприниматели открывают детские центры, кафе, медицинские центры, магазины и небольшие производства, то есть создают качество жизни ямальцев. Режим должен помогать им и дальше», – подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Он добавил, что на Ямале каждый второй инвестиционный проект на сопровождении – проект резидента Арктической зоны. За пять лет – это почти 200 проектов от 178 резидентов, 64 миллиарда рублей инвестиций, около трех тысяч рабочих мест. Предприниматели получили 180 земельных участков без торгов – в два раза быстрее, чем по стандартной процедуре. Еще 215 миллионов рублей бизнесу компенсировали по страховым взносам.

«Важно, что резиденты Арктической зоны – это не только крупная промышленность. Режим решает три задачи: создает комфортную среду для жителей и гостей Ямала, развивает потребительский рынок, инфраструктуру и производство: медицинские и спортивные центры, туризм, торговлю, общепит, придорожный сервис, аэропорт Салехарда, логистика. Арктика – это не только масштабные проекты, но и комфортная жизнь в малых городах», – губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

С докладом выступил и Алексей Чекунков. По его словам, новый единый преференциальный режим для Дальнего Востока и Арктики объединяет ТОР, СПВ и АЗРФ на базе их лучших механизмов.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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