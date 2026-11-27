В Новом Уренгое врачи перинатального центра спасли беременность пациентке, у которой на 20 неделе отошли воды. Это опасное осложнение: так рано оно редко заканчивается рождением здорового ребенка. Почти четыре месяца Ксения Стэвилэ провела под круглосуточным наблюдением акушеров-гинекологов Елены Антонюк и Аллы Куницкой. Они ежедневно корректировали лечение и собирали консилиумы врачей разных специальностей.

Ребенок родился в срок и сам. Иван здоров: 3 кг 760 г, 54 см. «Случай Ксении – первый подобный на Ямале. В таких историях всё важно: опыт врачей, современное оборудование, слаженная работа системы, где нужный специалист оказывается рядом в нужный момент. Мы развиваем перинатальную службу так, чтобы даже самую сложную беременность можно было вести здесь, рядом с домом и семьёй. Спасибо врачам за профессионализм и внимание к каждой пациентке. Ксению поздравляю с выпиской и с наступающим Днём матери. Теперь это и её праздник тоже. Ивану расти здоровым и радовать родителей», – написал в социальных сетях губернатор ЯНАО Дмитрий Арюхов.

Новый Уренгой, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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