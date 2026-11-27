На Ямале началось каслание оленей – водителей просят быть очень внимательными

В Приуральском районе и окрестностях окружной столицы начался период каслания – оленеводы перегоняют стада на зимние пастбища. Из-за неблагоприятных погодных условий, метели и вьюги заметить животных на проезжей части стало крайне сложно, сообщают «Вести-Ямал».

На трассе Сургут – Салехард у поворота на Надым уже произошло ночное ДТП: водитель легковой иномарки не увидел оленя в темноте и сбил его. Животное погибло.

Госавтоинспекция и дорожные службы призывают автомобилистов быть предельно внимательными и снижать скорость в темное время суток, а также в зоне действия знаков «Дикие животные». Наиболее вероятным выход и переход оленей сейчас считается на трех направлениях: Харп – Лабытнанги; Салехард – Аксарка; Салехард – Надым.

В то же время ситуация с перегоном стад осложняется медленным ледоставом на Оби: из-за отсутствия устойчивых морозов толщина льда пока недостаточна для безопасного перехода людей и животных. В администрации Приуральского района сообщили, что держат обстановку на постоянном контроле и поддерживают связь с тундровиками.

Оленеводам напоминают о запрете выхода на тонкий лед. При необходимости дополнительной поддержки бригады могут обратиться в отдел АПК и КМНС районной администрации по телефонам: 8 (34993) 23-045, 23-108, +7 (951) 990-84-63, +7 (951) 995-69-22 или по единому номеру экстренных служб 112.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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