Электроснабжение в Салехарде полностью восстановлено. Специалисты продолжают мониторинг сетей и проверку подачи электричества в домах и квартирах. Об этом сообщил мэр города Алексей Титовский. По его словам, к устранению последствий аварии и обеспечению жизнедеятельности города привлечено около 200 специалистов. Работа накануне велась в течение всего дня, многие сотрудники трудились практически без перерыва.

«Хочу поблагодарить коллективы «Салехардэнерго», «СЕВЭНКО», управляющих компаний, оперативных и экстренных служб за работу по восстановлению электроснабжения, специалистов «Россетей», которые занимаются восстановлением штатной схемы электроснабжения, и сотрудников ЕДДС за оперативную передачу информации. Спасибо каждому за профессионализм, выдержку и ответственность.

Северный климат суров, и погодные условия порой создают серьёзные испытания для городской инфраструктуры.

Благодарю салехардцев за терпение и понимание в этот непростой день», – написал Титовский ВКонтакте.

Напомним, накануне утром на высоковольтной сети, питающей Салехард, произошло обледенение проводов. Потом лед упал, случился перехлест и отключение.

До устранения основной причины аварии Салехард переводили на резервное электроснабжение. Полдня не работал аэропорт, школы и детские сады не работали вообще. В общей сложности под отключение попало почти 50 тысяч человек и более 30 объектов социальной важности. Серьезных ЧП, в том числе перемерзания коммуникаций, допущено не было.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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