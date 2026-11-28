Аэропорт Салехарда 28 ноября начал работу в штатном режиме. Об этом сообщила его пресс-служба. Полеты выполняются по скорректированному графику. Получить информацию о статусе вашего рейса можно на онлайн-табло аэропорта. Кроме того, пассажиры могут получить всю интересующую их информацию в единой справочной службе аэропорта по телефону +7 (34922) 52-215, в чат-боте Мария и в контакт-центрах авиакомпаний.

Напомним, аэропорт Салехарда 27 ноября прекратил работу после большой аварии на электросетях. После обледенения и схлеста проводов ЛЭП «Россети Тюмень» столица ЯНАО была обесточена полностью. Аэропорт, школы и детские сады пришлось временно закрыть. Пока шло устранение аварии, город переводился на электроснабжение по резервным схемам.

Салехард, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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