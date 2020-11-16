В Якутии депутаты «Единой России» оставили ветеранов без льготы

Депутаты Госсовета Якутии от «Единой России» приняли решение вдвое повысить транспортный налог на автомобили мощностью более 200 лошадиных сил. Законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года.

Согласно документу, размеры ставок для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 200 л.с. до 250 л.с. будут увеличены с 30 до 60 рублей за каждую лошадиную силу, свыше 250 л.с. – с 60 до 120 рублей.

Как заявил глава регионального отделения «Справедливой России» Юрий Григорьев, фракция «эсеров» голосовала против повышения налога «на роскошь» в принципе. «Такие мощные автомобили для Якутии не роскошь, а суровая необходимость. Это связано с тем, что здесь с дорогами большая проблема. Традиционный уклад жизни связан с поездками за город. У нас много машин, но это связано с покупкой уже подержанных автомобилей через Владивосток. Так что для Якутии это получился не налог на роскошь, как это заявляется», – пояснил Григорьев в комментарии Vostok.Today.

По его словам, фракция «эсеров» намерена бороться за отмену повышения транспортного налога. «Справедливая Россия» не раз выдвигала инициативу об отмене транспортного налога для многодетных семей на одного родителя по выбору. Кроме того, то же послабление мы предлагали сделать для ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий. Однако два года мы получали отказ. Добиться чего-то мы смогли только в этом году», – отметил Григорьев, уточнив, что послаблений удалось добиться только для многодетных семей, а ветеранов боевых действий «Единая Россия» оставила без льготы.

Якутск, Светлана Антонова

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