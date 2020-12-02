Депутаты Госсовета Якутии от «Справедливой России» добились бюджетной поддержки для личных подсобных хозяйств

Депутаты Госсовета (Ил Тумэн) Якутии от партии «Справедливая Россия» добились принятия поправок в республиканский закон, которые позволят частным производителям молока получить бюджетные субсидии, передает Vostok.Today.

Как отмечает издание, правительство Якутии планировало выделять частным хозяйствам по 35 тысяч рублей в год за одну голову скота в виде субсидий, но сдавать молоко частные производители не смогли бы. Фракция «Справедливая Россия» в Госсовете (Ил Тумэн) республики категорически не согласилась с такой инициативой. По оценке депутатов, такое нововведение могло обрушить рынок молока в регионе на 30%. Идея республиканского правительства не помогла бы фермерам избежать разорения. За ненадобностью молока скот пришлось бы забить, частные производители остались бы без заработка, а население и соцучрежения региона – без свежего продукта.

Как отметил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Якутии Юрий Григорьев, в районе рискованного земледелия такие решения недопустимы. В связи с этим фракция внесла поправки в республиканский закон и добилась их принятия. Теперь частные производители смогут получать субсидии и выплаты наравне с другими предприятиями сельского хозяйства.

Якутск, Светлана Антонова

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