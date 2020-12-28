Якутский чиновник отделался обязательными работами за кражу 380 кг сливочного масла

В Якутии суд приговорил к обязательным работам бывшего заместителя главы поселения Крестяхский наслег Сунтарского района за кражу 380 килограммов сливочного масла, сообщает региональная прокуратура. Экс-чиновник украл 19 ящиков сливочного масла по 20 килограммов каждый. Сумма ущерба составила 209 тыс. рублей.

Как отметили в надзорном ведомстве, подсудимый в ходе предварительного следствия полностью возместил причиненный ущерб. «По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 400 часам обязательных работ», – говорится в сообщении.

В сентябре чиновник приехал на машине в один из сельхозкооперативов в двух километрах от села Крестях, отодвинул с помощью доски камеру видеонаблюдения, после чего открутил металлический лист стены сарая и украл из морозильной камеры сливочное масло. Пять ящиков он оставил у себя, а остальные 14 ящиков отвез в Якутск и продал.

Подсудимый был признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества совершенная с незаконным проникновением в помещение).

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами, отметили в прокуратуре.

Якутск, Наталья Петрова

Якутск. Другие новости 21.12.20

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