Охранник золотодобывающей компании украл золото на 11 миллионов и спрятал в пене для бритья

В Якутии охранника золотодобывающей компании поймали на хищении драгоценного металла. Мужчину подозревают в краже золота на 11 млн рублей. По данным правоохранителей, похищенное он прятал в тубе от пены для бритья.

Сотрудники полиции получили информацию о том, что охранник использует свое служебное положение, чтобы тайно похищать добываемое природное золото, сообщает пресс-служба МВД России. В течение нескольких дней он отсыпал часть драгметалла из временно находившихся под его охраной промышленных контейнеров.

Оперативники задержали мужчину с поличным, когда тот решил вынести краденое с предприятия накануне своего отпуска. Украденное неочищенное золото он прятал в тубусе от пены для бритья и в корпусе переносного аккумулятора. Полицейские извлекли оттуда более 2,8 кг золотосодержащего концентрата общей стоимостью более 11 млн рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 191 УК РФ (Незаконный оборот драгоценных металлов, драгоценных камней). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемого задержали. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Якутск, Наталья Петрова

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