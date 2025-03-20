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Четверг, 20 марта 2025, 10:55 мск

Новости Якутия

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В Якутии стая бездомных собак напала на 10-летнего мальчика

В Алданском районе Якутии прокуратура проводит проверку в связи с нападением стаи бродячих собак на 10-летнего ребенка. Об этом сообщило региональное надзорное ведомства.

Псы набросились на мальчика около спортивной школы в городе Алдан, покусали его и порвали одежду.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению органами местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными, их действиям или бездействию.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Якутск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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