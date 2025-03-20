В Якутии стая бездомных собак напала на 10-летнего мальчика

В Алданском районе Якутии прокуратура проводит проверку в связи с нападением стаи бродячих собак на 10-летнего ребенка. Об этом сообщило региональное надзорное ведомства.
Псы набросились на мальчика около спортивной школы в городе Алдан, покусали его и порвали одежду.
В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению органами местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными, их действиям или бездействию.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Якутск, Наталья Петрова
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