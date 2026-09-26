Взрыв произошел на угольном месторождении в Якутии – несколько человек погибли

На Эльгинском угольном месторождении в Якутии прогремел взрыв при проведении сварочных работ, погибли несколько человек. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку по факту ЧП.
Взрыв произошел на резервной насосной станции. Обстоятельства происшествия выясняются. Точное число погибших ведомства не приводят. По факту гибели людей возбуждено дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших трагедии, а также лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении работ», – отметили в СК.
Эльгинское месторождение на юго-востоке Якутии является крупнейшим месторождением коксующегося угля в России. Расположено в 415 км к востоку от города Нерюнгри и в 300 км от Байкало-Амурской магистрали.
Якутск, Наталья Петрова
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