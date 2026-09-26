Взрыв произошел на угольном месторождении в Якутии – несколько человек погибли

На Эльгинском угольном месторождении в Якутии прогремел взрыв при проведении сварочных работ, погибли несколько человек. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку по факту ЧП.

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Взрыв произошел на резервной насосной станции. Обстоятельства происшествия выясняются. Точное число погибших ведомства не приводят. По факту гибели людей возбуждено дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших трагедии, а также лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении работ», – отметили в СК.

Эльгинское месторождение на юго-востоке Якутии является крупнейшим месторождением коксующегося угля в России. Расположено в 415 км к востоку от города Нерюнгри и в 300 км от Байкало-Амурской магистрали.

Якутск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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