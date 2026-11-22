В Якутии выясняют обстоятельства происшествия в Хангаласском районе, где найдены тела двух человек с огнестрельными ранениями. Региональная прокуратура взяла под контроль расследование двойного убийства, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Тела убитых нашли в частном доме в селе Октемцы. Одна из жертв – подросток. Огнестрельные ранения получили еще один подросток, он выжил и был госпитализирован.

На место преступления выехал прокурор Хангаласского района Альберт Готовцев.

Якутск, Наталья Петрова

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