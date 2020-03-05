Запорожцы стали чаще оформлять загранпаспорта

Жители Запорожской области стали чаще оформлять загранпаспорта, сообщила главный специалист по связям с общественностью и СМИ УГМС Украины в Запорожской области Вилена Николаенко.

Так, за февраль загранпаспорта оформили почти 10 тысяч граждан. Для сравнения – в январе документы оформили 8 399 человек. Увеличение количества желающих сделать загранпаспорт объясняют тем, что в Украине изменились правила въезда в Россию, сообщает новостийный сайт «Индустриалка».

Напомним, что с 1 марта для въезда на территорию Российской Федерации гражданам Украины потребуется заграничный паспорт.

Также среди причин большего количества желающих сделать загранпаспорт – старт туристического сезона. Традиционно именно весной люди чаще хотят посетить другие страны.

Запорожье, Елена Васильева

Запорожье. Другие новости 03.12.19

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