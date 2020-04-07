В общественный транспорт Запорожья можно будет попасть только по пропуску

С завтрашнего дня, 8 апреля, в общественный транспорт Запорожья можно будет попасть только по пропуску. Решение Об этом приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на основе решения областной комиссии. Об этом сообщает telegram-канал COVID-19. ЗАПОРІЖЖЯ.

Воспользоваться пропусками смогут работники таких отраслей:

охрана здоровья

продовольственное обеспечения

управление и предоставления важнейших государственных услуг

энергообеспечения

связь и коммуникации

финансовые и банковские услуги

функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения

функционирование сферы обороны

функционирование правопорядка и защиты

функционирование объектов критической инфраструктуры, имеющих непрерывный промышленный цикл

Заполняют и раздают сотрудникам справки – руководители предприятий под собственную ответственность. Если полиция обнаружит нарушения – будет наложен штраф.

Другие жители Запорожья должны находиться дома, выходя на улицу по необходимости – в частности в магазины и аптеки, расположенные вблизи их домов.

Запорожье, Елена Васильева

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