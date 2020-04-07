С завтрашнего дня, 8 апреля, в общественный транспорт Запорожья можно будет попасть только по пропуску. Решение Об этом приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на основе решения областной комиссии. Об этом сообщает telegram-канал COVID-19. ЗАПОРІЖЖЯ.
Воспользоваться пропусками смогут работники таких отраслей:
- охрана здоровья
- продовольственное обеспечения
- управление и предоставления важнейших государственных услуг
- энергообеспечения
- связь и коммуникации
- финансовые и банковские услуги
- функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения
- функционирование сферы обороны
- функционирование правопорядка и защиты
- функционирование объектов критической инфраструктуры, имеющих непрерывный промышленный цикл
Заполняют и раздают сотрудникам справки – руководители предприятий под собственную ответственность. Если полиция обнаружит нарушения – будет наложен штраф.
Другие жители Запорожья должны находиться дома, выходя на улицу по необходимости – в частности в магазины и аптеки, расположенные вблизи их домов.
Запорожье, Елена Васильева
Запорожье. Другие новости 05.03.20
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