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Вторник, 7 апреля 2020, 09:47 мск

Новости Запорожье

Новости, Кратко

В общественный транспорт Запорожья можно будет попасть только по пропуску

С завтрашнего дня, 8 апреля, в общественный транспорт Запорожья можно будет попасть только по пропуску. Решение Об этом приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на основе решения областной комиссии. Об этом сообщает telegram-канал COVID-19. ЗАПОРІЖЖЯ.

Воспользоваться пропусками смогут работники таких отраслей:

  • охрана здоровья
  • продовольственное обеспечения
  • управление и предоставления важнейших государственных услуг
  • энергообеспечения
  • связь и коммуникации
  • финансовые и банковские услуги
  • функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения
  • функционирование сферы обороны
  • функционирование правопорядка и защиты
  • функционирование объектов критической инфраструктуры, имеющих непрерывный промышленный цикл

Заполняют и раздают сотрудникам справки – руководители предприятий под собственную ответственность. Если полиция обнаружит нарушения – будет наложен штраф.

Другие жители Запорожья должны находиться дома, выходя на улицу по необходимости – в частности в магазины и аптеки, расположенные вблизи их домов.

Запорожье, Елена Васильева

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