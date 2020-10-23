Житель Запорожской области изнасиловал дочь, пока жена была в роддоме

Житель Запорожской области получил шесть лет тюрьмы за изнасилование собственной дочери. Апелляция оставила без изменений приговор Акимовского районного суда области.

В ходе следствия было установлено, что подсудимый совершил преступление в ноябре 2017 года, когда мать пострадавшей девочки шести лет находилась в роддоме.

После того, как женщина узнала от дочери о произошедшем и собралась идти в полицию, мужчина избил ее и угрожал расправой.

Апелляционная жалоба обвиняемого, в которой он просил суд оправдать его, оставлено без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Запорожье, Елена Васильева

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