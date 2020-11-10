Из-за ковида закрывается «Запорожская сечь»

В Запорожье из-за усиления карантинных мероприятий закрывается историко-культурный комплекс «Запорожская Сечь».
Объявление об этм находится на официальной страничке в Фэйсбуке национального заповедника «Хортица».
«С 10 ноября «Запорожская Сечь» закрыта для посетителей в связи с усилением карантина. Берегите себя и будьте здоровы!", – говорится в посте.
Как ранее сообщалось, с 00:00 9 ноября Запорожье вошло в «красную зону». За сутки в городе обнаружили 361 случай COVID-19, сообщает интернет-газета «День».
Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 8 687 новых случаев COVID-19. Госпитализированы 1 100 человек; летальных случаев – 115; выздоровели – 2 277 человек; осуществлено тестирований за сутки – 41 114 (в частности, методом ПЦР – 34 393, методом ИФА – 6 721).
За все время пандемии в Украине заболели 469 018 человек; выздоровели – 209 143 человека; летальных исходов – 8 565; проведено 3 648 292 ПЦР-тестирования.
Запорожье, Елена Васильева
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