У плотины ДнепроГЭС массово погиб толстолобик. У некоторых рыб отсутствуют части туши

Странное ЧП зафиксировано в Запорожской области. В районе плотины ДнепроГЭс произошел массовый мор толстолобика. В общей сложности погибло 4 тонны рыбы.
У многих особей фиксируются раны или отсутствуют части тела, сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства в Запорожской области.
Чаще всего у толстолобиков повреждена голова. Часть погибшей рыбы упала на дно, поэтому данные по количеству погибшей рыбы будут уточнять.
Водные биоресурсы погибших в свежем виде активно собирают рыболовы-любители в плавсредства для собственного потребления (по их объяснениям), – добавили в агентстве.
Данные о выявленном факте гибели готовятся для передачи в другие компетентные органы для проведения комплексного расследования и установления причин гибели рыбы.
Запорожье, Елена Васильева
Запорожье. Другие новости 10.11.20
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