Странная акция – в Запорожье магазин объявил скидки для не привитых от ковида

В Запорожье на официальной странице в Facebook одного из магазинов одежды была обнародована необычная акция: продавец предложил скидки только тем покупателям, которые до сих пор не сделали прививку от COVID-19

«Сегодня и завтра всем непривитым доп. скидка к дисконту», – такое сообщение от магазина пришло всем подписанным на него покупателям, сообщают местные СМИ.

Идея сделать именно такую акцию показалась странной многим украинским СМИ, которые в итоге с возмущением написали, что собственники магазина потеряли последние крупицы совести, когда Запорожье перешел в «красную» карантинную зону и непродовольственные торговые точки вообще должны были закрыться.

По информации областного центра контроля и профилактики заболеваний МОЗ, в Запорожской области, которая входит в топ-5 по заболеваемости коронавирусом, за минувшие сутки выявили 1018 случаев инфекции. За сутки умерло 20 человек. Коечный фонд, выделенный под ковидных больных, заполнен на 80 процентов, сообщает агентство 061.ua.

Запорожская область с понедельника объявлена «красной зоной». Под запретом оказалась работа:

заведений общественного питания (кроме доставки и на вынос)

ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

непродовольственных рынков и магазинов;

спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Также запрещается проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и продовольственные магазины продолжают работать без изменений.

В то же время ограничения не распространяются на учреждения и массовые мероприятия, если 100% персонала, посетителей и участников имеют «зеленый» сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации от коронавируса.

Запорожье, Елена Васильева

Запорожье. Другие новости 07.10.21

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