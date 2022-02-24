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Конфликт на Украине

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Четверг, 24 февраля 2022, 20:14 мск

Новости Запорожье

Новости, Кратко

Геническ перешёл под контроль российских войск

Херсон (Новый День, Елена Васильева) Генический район Херсонской области перешёл под контроль российских войск. Об этом заявляет областная администрация, уточняет ТАСС.

«Генический район: все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в самом городе Геническ, в окрестностях блокпосты, – утверждается в сообщении, опубликованном в Фейсбуке. – Проводят проверку выезжающих на принадлежность к Вооруженным силам Украины».

Власти уточнили, что эти сведения получены от районной администрации в телефонном режиме.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на юге Херсонской области сложилась «самая сложная ситуация». В ходе видеообращения он сообщил, что страна предлагает России «вернуться на путь к миру».

Украинские власти рекомендовали жителям страны собрать все необходимые вещи и документы и уйти в укрытия. В Киеве действует комендантский час.

© 2022, РИА «Новый День»

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