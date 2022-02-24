Геническ перешёл под контроль российских войск

Херсон (Новый День, Елена Васильева) Генический район Херсонской области перешёл под контроль российских войск. Об этом заявляет областная администрация, уточняет ТАСС.

«Генический район: все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в самом городе Геническ, в окрестностях блокпосты, – утверждается в сообщении, опубликованном в Фейсбуке. – Проводят проверку выезжающих на принадлежность к Вооруженным силам Украины».

Власти уточнили, что эти сведения получены от районной администрации в телефонном режиме.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на юге Херсонской области сложилась «самая сложная ситуация». В ходе видеообращения он сообщил, что страна предлагает России «вернуться на путь к миру».

Украинские власти рекомендовали жителям страны собрать все необходимые вещи и документы и уйти в укрытия. В Киеве действует комендантский час.

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