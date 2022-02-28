Мародеры разграбили почти все магазины в Мелитополе

В Мелитополе Запорожской области мародеры из числа местного населения разграбили большинство местных магазинов. Торговые точки закрылись, а местные власти пытаются понять, как решить вопрос с продовольственной безопасностью населения.

Как сообщил в своем обращении глава Мелитополя Иван Федоров, с утра понедельника некоторые магазины смогут открыться, но владельцы потребовали организовать должную охрану, чтоб больше эпизодов с мародерами не повторялось. Для охраны Мелитополя также на улицы выводятся народные дружины – по 3-5 человек они будут патрулировать районы по ночам.

В городе власти также пытаются организовать работу аптек.

Подача электроэнергии восстановлена почти для всех домохозяйств. У многих появилась вода. Окончательно водоснабжение рассчитывают подать к девяти утра понедельника. Проблема заключается в том, что наполняются резервуары из Новофилипповского водовода.

Напомним, что Мелитополь перешел под контроль российских войск 26 февраля.

Мелитополь, Елена Васильева

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