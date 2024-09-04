Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на ЗАЭС

Делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Как сообщают РИА Новости, во вторник Гросси встретился с главой минэнерго Украины Германом Галущенко, председателем украинской госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым и с главой «Энергоатома» Украины Олегом Котиным. Ожидается, что на этой неделе гендир МАГАТЭ встретится с главой «Росатом» Алексеем Лихачевым в Калининграде.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра в Энергодаре. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме «холодного останова» и не вырабатывают электроэнергию.

Энергодар, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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