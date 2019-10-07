Республики Донбасса обвинили Киев в срыве разведения войск

Украина намеренно затягивает процесс разведения вооружённых сил в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила представитель Донецкой народной республики в Трёхсторонней контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Напомним, сегодня Киев неожиданно отказался выполнять свои обязательства и отводить войска из Золотого и Петровского на линии соприкосновения. Глава МИД Украины Вадим Пристайко безосновательно обвинил ЛДНР в «обстреле украинских позиций» и нарушении «семидневного режима тишины».

«Сегодняшнее высказывание главы МИД Украины свидетельствует о том, что представители Киева или не удосужились ознакомиться с теми условиями, на которых стороны договорились осуществлять устранение нарушений по разведению на пилотных участках «Петровское-Богдановка» и «Золотое», или же намеренно срывают выполнение данных договоренностей», – отметила Никанорова.

По её словам, аргументы Киева не имеют никакого отношения к конкретным договорённостям сторон.

«С нашей стороны данное обязательство уже выполнено. А вот Киев, вместо того чтобы следовать плану-графику, решил заполнить медиапространство совершенно деструктивными заявлениями о якобы обстреле пилотных участков и необходимости соблюдения семи дней тишины. При этом украинские дипломаты то ли специально, то ли по недосмотру упустили из виду тот факт, что режим семидневной тишины не является необходимым для устранения нарушений и восстановления разведения на указанных участках», – подчеркнула глава МИД ДНР.

В свою очередь, представители Луганской народной республики добавили, что «не видят препятствий для разведения войск у населенного пункта Золотое на Донбассе».

Как сообщал «Новый День», накануне боевики нацполка «Азов» (запрещён в РФ) вышли из подчинения главнокомандующему Владимиру Зеленскому и заняли в Донбассе село Золотое, которое по итогам «минских договорённостей» включено в план разведения войск на 9 октября при посредничестве ОБСЕ.

Между тем, сегодня Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Донбассе должна была получить от конфликтующих сторон уточнённую информацию о положении сил на линии фронта.

О том, что в ближайшие дни начнётся разведение войск на линии фронта в Золотом и Петровском, сообщал также спецпредставитель ОБСЕ в Донбассе Мартин Сайдик.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.10.19

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