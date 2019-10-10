Украина вновь сорвала разведение войск в Донбассе

Киев второй день подряд не предпринимает никаких действий по разведению сил и средств на оговорённых ранее участках фронта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил глава представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.

«Украинская сторона не предпринимает даже попыток к разведению сил и средств на участке «Золотое». К сожалению, приходится констатировать, что наша добрая воля, которая была определена сегодня пуском ракеты во второй раз с надеждой, что все-таки украинская сторона одумается и начнет выполнять минские договоренности, к сожалению, тоже не сработала», – цитируют Филипоненко РИА Новости.

Напомним, вчера Киев так и не смог подтвердить готовность и приступить к ранее согласованному при посредничестве ОБСЕ отводу войск на участках фронта в населённых пунктах Золотое и Петровское.

Согласно плану разведения сил, стороны конфликта должны были уведомить ОБСЕ о готовности к отводу вооружений, подать сигнал ракетой и начать непосредственный отвод военной техники и личного состава. Однако никаких действий со стороны Украины не последовало.

Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Украина затягивает выполнение Минских соглашений для того, чтобы на предстоящем саммите «нормандской четвёрки» попытаться пересмотреть весь комплекс ранее достигнутых договорённостей по мирному урегулированию в Донбассе.

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