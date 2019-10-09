Главнокомандующий Зеленский бессилен – разведение войск в Донбассе сорвано

Киев так и не смог подтвердить готовность и приступить к ранее согласованному при посредничестве ОБСЕ отводу войск на участках фронта в населённых пунктах Золотое и Петровское.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», представители ЛДНР обвинили украинскую сторону в срыве договорённостей.

Согласно плану разведения сил, стороны конфликта должны были уведомить ОБСЕ о готовности к отводу вооружений, подать сигнал ракетой и начать непосредственный отвод военной техники и личного состава. Однако никаких действий со стороны Украины не последовало.

Между тем, сегодня группировка боевиков украинского «Нацкорпуса» (запрещён в РФ) после ряда жёстких стычек преодолела сопротивление украинских полицейских и направилась в населённый пункт Золотое.

По словам лидера боевиков Андрея Билецкого, его подчинённые намерены предотвратить «капитуляцию» главнокомандующего ВСУ президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщал «Новый День», накануне украинские неонацисты объявили всеобщую мобилизацию в ответ на объявленное Зеленским разведение войск.

Так называемая «Украинская добровольческая армия» (запрещена в РФ) намерена занять на линии фронта в Донбассе позиции, которые оставят вооружённые силы Украины после разведения сил по договорённости с ОБСЕ и ЛДНР.

Ранее часть боевиков нацполка «Азов» (запрещён в РФ) вышла из подчинения украинскому командованию и уже расположилась в селе Золотом, которое по итогам «минских договорённостей» включено в план разведения войск при посредничестве ОБСЕ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.10.19

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