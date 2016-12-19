Пожилые президенты не в силах принимать разумные решения и тормозят развитие стран

Публикации за 19.12.16

В Союз мусульман Казахстана и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии поступают многочисленные обращения мусульман из стран Африки и Азии, в которых они выражают тревогу в связи долголетием своих президентов.

В качестве наиболее яркого примера приводится 92 летний президент Зимбабве Роберт Мугабе, возглавляющий страну более 30 лет, и который, судя по всему, покидать свой пост не собирается.

– Эта тенденция вызывает большую тревогу, – подчеркивается в письмах мусульман. – Пожилые президенты не в силах принимать разумные решения и тормозят развитие страны. Необходимо срочно найти решение этой проблемы.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, руководство СМК и МКПЧ ЦА направило письмо Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чен, в котором настоятельно призывает обратиться к научному сообществу с просьбой приостановить все научно-исследовательские работы, направленные на продление человеческой жизни.

– Как бы это парадоксально не звучало, но человечество столкнулось с ситуацией, когда долголетие стало причиной культурной и экономической деградации многих азиатских и африканских стран. Управляя государством престарелый президент наносит вред, который превосходит последствия стихийных бедствий, войн и эпидемии вместе взятых, – говорится в послании.

Мусульмане уверены в том, что глобальное потепление климата на планете также вызвано тем, что в силу возрастных изменений в головном мозге, пожилые президенты не в состоянии понять преимущества передовых технологий в промышленности и всячески препятствуют их внедрению в своих странах.

Казахстан, Астана, Владимир Банников

Казахстан, Астана. Другие новости 15.12.16

ФСБ: В Москве обезврежены диверсанты-террористы из Таджикистана и Молдавии. / Революция-1917 и Казахстан: большевики победили по праву сильнейших, а Сталин создал почву для распада СССР. Казахстанский историк Радик Темиргалиев о событиях начала ХХ века. / В Киргизии прошли выборы и референдум по внесению изменений в Конституцию. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»